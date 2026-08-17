Kids Smile präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kids Smile ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kids Smile die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 21,98 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 20,35 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,74 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,39 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at