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20.05.2026 06:31:29
Kids Smile: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Kids Smile hat am 18.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 33,81 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -14,700 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 4,05 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,01 Milliarden JPY umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 68,42 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 46,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 14,52 Milliarden JPY gegenüber 13,66 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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