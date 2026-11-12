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12.11.2026 06:31:28
KIDS STAR: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
KIDS STAR hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6,95 JPY. Im Vorjahresviertel waren 17,22 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KIDS STAR in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 261,0 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 304,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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