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13.08.2026 06:31:29
KIDS STAR zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
KIDS STAR hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,06 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 21,90 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat KIDS STAR mit einem Umsatz von insgesamt 251,8 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,98 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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