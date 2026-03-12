Kiel Institut senkt Wachstumsprognose für Deutschland 2026

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat seine Prognose für das Wirtschaftswachstum Deutschlands im laufenden Jahr wegen des Iran-Kriegs gesenkt, aber die für das nächste Jahr leicht angehoben. Wie die Konjunkturforscher in ihrer Frühjahrsprognose mitteilten, rechnen sie nun mit einem Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,2 (bisher: 1,0) Prozent 2026 und um 1,4 (1,3) Prozent 2027. Zugleich wurde die Inflationsprognose für 2026 auf 2,5 (1,8) Prozent angehoben und die für 2027 mit 2,1 Prozent bestätigt.

"Impulse werden vor allem von der expansiven Finanzpolitik ausgehen. Eine breit angelegte, kräftige Erholung ist aber noch außer Reichweite, da die strukturellen Probleme, die sich in dem deutlichen Verlust der Wettbewerbsfähigkeit manifestieren, weiter bremsen", heißt es in dem Bericht. So gebe es bislang kaum Anzeichen dafür, dass die Unternehmen beabsichtigten, ihre Investitionen und Beschäftigung spürbar auszuweiten." Neuer Gegenwind drohe durch den militärischen Konflikt im Iran, der die Rohstoffpreise spürbar habe steigen lassen.

Das Kiel Institut unterstellt für seine Prognosen, dass die Rohstoffpreisanstiege - entsprechend den Markterwartungen seit Beginn des Konflikts - nur für wenige Monate deutlich erhöht bleiben werden. In diesem Szenario ist für das laufende Jahr ein Kaufkraftentzug in Höhe von 0,6 Prozent des jährlichen Bruttoinlandsprodukts vorgesehen, der die wirtschaftliche Aktivität spürbar dämpft, aber nicht einbrechen lässt.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)