|
03.03.2026 08:55:19
Kier Group H1 Profit Rises
(RTTNews) - Kier Group plc (KIE.L) reported that its first half profit before tax was up 14% to 32.6 million pounds. Basic earnings per share increased by 24% to 5.7 pence. Adjusted operating profit grew by 6.6% to 71.0 million pounds. Adjusted basic earnings per share rose by 9.2% to 9.5 pence.
On a statutory basis, group revenue increased by 2.0% to 2.01 billion pounds. Adjusted revenue increased by 2.6% to 2.03 billion pounds.
The company also announced an interim dividend of 2.6 pence per share, a 30% increase compared to the prior year.
At last close, Kier Group was trading at 235.00 pence.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX eröffnet mit deutlichen Verlusten -- DAX mit Abschlägen zum Auftakt -- Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt eröffnet am Dienstag schwächer. Auch der DAX startet mit Abschlägen. Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag tiefer.