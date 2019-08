Kiesewetter skeptisch über USA-Taliban-Verhandlungen

BERLIN (Dow Jones)--Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter hat sich hinsichtlich der Gespräche zwischen den USA und den Taliban in Afghanistan skeptisch gezeigt, dass diese Frieden erreichen könnten. "Das wird nur sehr schwer möglich sein. Wir müssen die Interessenlage betrachten. Der US-Präsident möchte den Resolute-Support-Einsatz und möglicherweise auch seinen Spezialkräfteeinsatz der USA in Afghanistan beenden, bevor er wieder zum Präsident gewählt werden will", sagte Roderich im Deutschlandfunk. "Das bedeutet, dass er jetzt auch nach vielen Jahren des Auslassens mit den Taliban spricht. Diese Strategie ist schon zwei Jahre alt, aber ich glaube nicht, dass sie letztlich von Erfolg gekrönt sein wird."

Für Deutschland aber auch die gesamte NATO sei es extrem wichtig, dass man nicht die Fortschritte aufs Spiel setzen durch das, was US-Präsident Donald Trump jetzt verhandele. Der Obmann der Union im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages verwies darauf, dass der Afghanistan-Einsatz nur durch die USA funktionsfähig sei. Aufgrund dieser Abhängigkeit sei es wichtig, dass die Partner und die Regierung in Kabul in die Gespräche miteinbezogen würden. Kiesewetter plädierte für Verhandlungen auf UNO-Ebene. Deutschland könne hierbei eine wichtige Rolle übernehmen.

Die Taliban hatten die jüngst beendete Gesprächsrunde mit den USA über einen Truppenabzug in Afghanistan als "ergiebig" bezeichnet. Ein Talibansprecher sagte, nun würden beide Seiten über die nächsten Schritte beraten. Geplant ist, bis zum 1. September ein Abkommen auszuhandeln. Darin soll der Abzug amerikanischer Soldaten und der NATO-Truppen aus Afghanistan geregelt werden.

August 13, 2019