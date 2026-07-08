|
08.07.2026 12:06:38
Kiew berichtet von weiteren Angriffen auf russische Tanker
KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainischen Drohneneinheiten haben nach eigener Darstellung in der Nacht neun weitere Tanker der russischen Schattenflotte im Asowschen Meer angegriffen und beschädigt. Dies teilte der Chef der ukrainischen Drohnentruppen, Robert Browdi, auf Telegram mit. Schon in der Nacht zuvor hatten die ihm unterstellten Einheiten den Beschuss von acht Tankern gemeldet. Die Angriffe auf die Schattenflotte sollen die Einnahmen Russlands aus dem Ölgeschäft schmälern und so dem Kreml die weitere Kriegsfinanzierung erschweren.
Der Gouverneur der westrussischen Region Rostow, Juri Sljussar, bestätigte am Morgen zumindest Schäden an zwei Schiffen. Diese seien leer gewesen, somit auch kein Öl ins Meer ausgelaufen, schrieb er bei Telegram. Seinen Angaben nach wurden zwei Seeleute bei der Attacke verletzt. Rettungskräfte hätten die Besatzung eines Tankers von Bord gebracht, fügte er hinzu./bal/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.