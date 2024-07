Kiew: Wieder fliegen russische Drohnen nach Belarus

KIEW/MINSK (dpa-AFX) - Erneut sind russische Kampfdrohnen nach Kiewer Militärangaben über die Ukraine hinweg in den Luftraum von Moskaus Bündnispartner Belarus geflogen. Die ukrainische Luftwaffe meldete bereits den vierten derartigen Vorfall seit dem 11. Juni.

In der Nacht wurden demnach zwei von vier angreifenden russischen Drohnen des iranischen Bautyps Shahed abgeschossen. Bei den anderen zwei Drohnen "ist die Ortung über dem Luftraum vom Belarus verloren gegangen", teilte das Militär mit.

Der als zuverlässig bekannte belarussische Militärblog Hajun-Projekt bestätigte die Vorfälle. Die vierte verirrte Drohne wurde demnach am Morgen etwa zwei Stunden lang über Belarus beobachtet. Sie habe in Kurven etwa 300 Kilometer bis in die Gegend von Mogiljow im Norden des Landes zurückgelegt.

In allen vier Fällen habe das belarussische Militär das unbemannte russische Flugobjekt mit einem Helikopter und einem Kampfjet begleitet, hieß es. Zum Ende des Flugs war nichts bekannt - üblicherweise stürzen die Drohnen nach dem Flug mit ihrer Sprengstoffladung auf ein Ziel. Von offizieller belarussischer Seite gab es keine Bestätigung.

Lukaschenko betont Wehrhaftigkeit

Belarus ist unter Machthaber Alexander Lukaschenko der engste Verbündete Moskaus. Er stellte sein Land auch als Aufmarschgebiet für die russische Invasion in die Ukraine zur Verfügung.

Das Verhältnis zwischen Kiew und Minsk ist von großem Misstrauen geprägt. Beide Seiten werfen einander vor, Provokationen vorzubereiten. Zuletzt zog Lukaschenko allerdings Truppen von der Grenze zur Ukraine ab, weil auch ukrainische Soldaten abgerückt seien. Er bekräftigte aber heute in einer Rede vor Offizieren die Wehrhaftigkeit seines Landes: "Die Belarussen wollen keinen Krieg, aber auf jede Provokation gegen uns wird es eine entschiedene und harte Antwort geben."/fko/DP/nas