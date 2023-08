Kiews Geheimdienstsprecher zu Schiffsattacke: 'Das wird weitergehen'

KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Nach dem Angriff einer ukrainischen Seedrohne auf ein russisches Landungsschiff im Schwarzmeerhafen von Noworossijsk hat ein Geheimdienstsprecher in Kiew weitere solche Attacken angekündigt. Der Treffer am Landungsschiff "Olenegorski gornjak" (Olenegorsker Bergmann) sei ein großer Verlust für die Flotte der Besatzer, sagte der Sprecher des Militärgeheimdienstes HUR, Andrij Jussow, im russischsprachigen Auslandssender Freedom des ukrainischen Staatsfernsehens. "Für die Ukraine ist das eine gute und gerechte Nachricht", sagte er am Freitag. "Das wird weitergehen."

Jussow betonte, dass gerade diese Landungsschiffe eine Gefahr seien für die Ukraine. Für die russische Propaganda sei das eine Tragödie, sagte er. Das russische Verteidigungsministerium hatte behauptet, die Attacke auf seine Schwarzmeerflotte sei abgewehrt worden. Dagegen ist auf Videos und Bildern zu sehen, dass das Schiff Schlagseite hat.

Der Berater im Kiewer Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter, dass die neuen ukrainischen Seedrohnen die Spielregeln komplett ändern würden. Der russischen Flottenpräsenz im Schwarzen Meer werde ein Ende gesetzt. Künftig werde die Ukraine die "Freiheit und Sicherheit im Schwarzen Meer für den Welthandel" sicherstellen.

Zuvor hatte Kiew mehrfach ferngesteuerte Sprengstoffboote eingesetzt, darunter gegen die von Russland annektierte Schwarzmeerhalbinsel Krim. Nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges vor mehr als 17 Monaten gab es mehrere Kampferfolge der Ukraine gegen die gegnerische Marine. Unabhängige russische Medien zählten am Freitag acht solcher Fälle auf. Drei Schiffe seien versenkt worden, darunter am 23. April die "Moskwa". Das bekannte Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte sank nach Treffern von zwei ukrainischen Neptun-Raketen.

Die Ukraine verfügt selbst praktisch über keine nennenswerte Flotte mehr. Zu Beginn des Krieges hatte die ukrainische Marine ihr reparaturbedürftiges Flaggschiff "Hetman Sahajdatschnyj" im Hafen von Mykolajiw selbst versenkt. Es sollte den Russen nicht in die Hände fallen. In der Türkei befinden sich zwei Korvetten im Bau. Zwei von Großbritannien erhaltene Minenjagdboote können wegen des Krieges nicht durch die türkisch kontrollierte Meerenge Bosporus in das Schwarze Meer gelangen./ast/DP/ngu