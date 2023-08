Kiews Verteidigungsminister sieht F-16-Kampfjets als 'game changer'

BERLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat den bevorstehenden Einsatz von Kampfjets westlicher Bauart als "ernsthaften game changer" bezeichnet - also als eine bahnbrechende Neuerung im Abwehrkampf gegen die russischen Angreifer. Die Maschinen vom Typ F-16, die westliche Verbündete der Ukraine in Aussicht gestellt haben, könnten wohl im kommenden Frühjahr in der Ukraine im Einsatz sein, sagte Resnikow der "Bild" zufolge.

Die Ukraine habe mit der Ausbildung der Piloten, Ingenieure und Techniker begonnen. Nun müsse die Infrastruktur für die F-16 in der Ukraine vorbereitet werden. "Das dürfte mindestens sechs Monate dauern, vielleicht ein bisschen länger. Deswegen denke ich, es wird im Frühling nächsten Jahres sein", sagte Resnikow im Podcast "Ronzheimer" des Unternehmens Axel Springer, zu dem auch "Bild" gehört.

Resnikow betonte, es gehe darum, "die Vorherrschaft Russlands am Himmel zu beenden". Die F-16-Jets würden ein Teil der Luftabwehr werden, auch um ukrainische Städte zu schützen. "Das wäre schon ein ernsthafter game changer. Ein ernsthafter", sagte er weiter.

Inzwischen hat Kiew Zusagen aus Dänemark, den Niederlanden und Norwegen für die Lieferung von Kampfjets vom Typ F-16 erhalten, mehrere Länder wollen die nötige Ausbildung von Piloten und Technikern unterstützen./jbz/DP/mis