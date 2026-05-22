KIFS Financial Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KIFS Financial Services hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,91 INR erwirtschaftet worden.

KIFS Financial Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 119,8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 106,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 7,38 INR. Im letzten Jahr hatte KIFS Financial Services einen Gewinn von 7,46 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,56 Prozent auf 359,98 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 331,59 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at