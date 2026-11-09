KIFS Financial Services präsentierte Quartalsergebnisse

KIFS Financial Services gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,81 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,96 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KIFS Financial Services im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 87,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 70,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at