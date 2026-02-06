Kikkoman: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kikkoman hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 19,11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 17,45 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 194,20 Milliarden JPY – ein Plus von 7,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kikkoman 179,95 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at