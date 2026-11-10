Kikkoman: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kikkoman veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 20,75 JPY. Im letzten Jahr hatte Kikkoman einen Gewinn von 17,10 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 203,46 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 182,95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at