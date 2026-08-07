Kikkoman hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kikkoman hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 20,53 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 16,24 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 202,03 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 175,66 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at