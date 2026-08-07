KIKKOMAN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KIKKOMAN präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KIKKOMAN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,27 Milliarden USD im Vergleich zu 1,22 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at