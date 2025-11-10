Kikkoman stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kikkoman hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 17,10 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 17,55 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 182,95 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 177,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at