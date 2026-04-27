KIKKOMAN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KIKKOMAN äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

KIKKOMAN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,92 Prozent auf 1,23 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,880 USD gegenüber 0,850 USD je Aktie im Vorjahr.

KIKKOMAN hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at