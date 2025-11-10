|
KIKKOMAN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
KIKKOMAN hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 0,23 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KIKKOMAN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,39 Prozent auf 1,24 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
