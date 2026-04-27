Kikkoman vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kikkoman veröffentlichte am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Kikkoman hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,54 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,02 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 192,73 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 173,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 65,99 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 64,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,16 Prozent auf 745,54 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 708,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at