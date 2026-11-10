KIKKOMAN vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KIKKOMAN ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KIKKOMAN die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KIKKOMAN 0,230 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KIKKOMAN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,28 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at