KIKUCHI SEISAKUSHO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KIKUCHI SEISAKUSHO hat am 12.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 10,02 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KIKUCHI SEISAKUSHO -18,980 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat KIKUCHI SEISAKUSHO im vergangenen Quartal 1,51 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KIKUCHI SEISAKUSHO 1,10 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at