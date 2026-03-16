KIKUCHI SEISAKUSHO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KIKUCHI SEISAKUSHO hat am 13.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 4,79 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -6,160 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,66 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at