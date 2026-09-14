KIKUCHI SEISAKUSHO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KIKUCHI SEISAKUSHO hat am 11.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,07 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -15,170 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,73 Prozent auf 1,37 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at