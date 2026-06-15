KIKUCHI SEISAKUSHO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KIKUCHI SEISAKUSHO präsentierte in der am 12.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,90 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 55,23 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,78 Prozent auf 1,73 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte KIKUCHI SEISAKUSHO 1,76 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 8,54 JPY beziffert, während im Vorjahr 3,56 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat KIKUCHI SEISAKUSHO im vergangenen Geschäftsjahr 6,09 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KIKUCHI SEISAKUSHO 5,46 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at