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15.05.2026 06:31:29
KIKUKAWA ENTERPRISE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
KIKUKAWA ENTERPRISE lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 45,98 JPY gegenüber 238,88 JPY im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 53,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,03 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 948,5 Millionen JPY.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 268,48 JPY gegenüber 613,83 JPY je Aktie im Vorjahr.
Das vergangene Geschäftsjahr hat KIKUKAWA ENTERPRISE mit einem Umsatz von insgesamt 3,86 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -30,26 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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