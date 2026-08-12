12.08.2026 06:31:29

KIKUKAWA ENTERPRISE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KIKUKAWA ENTERPRISE präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 45,49 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 51,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 833,7 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 470,1 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.at

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