KIKUSUI CHEMICAL INDUSTRIES informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KIKUSUI CHEMICAL INDUSTRIES lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

KIKUSUI CHEMICAL INDUSTRIES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,97 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,86 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,59 Prozent auf 5,82 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at