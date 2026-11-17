KIKUSUI CHEMICAL INDUSTRIES präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 18,52 JPY gegenüber 2,66 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,29 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,41 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at