18.05.2026 06:31:29

Kikusui Electronics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kikusui Electronics ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kikusui Electronics die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 53,21 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 53,26 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kikusui Electronics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,27 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,07 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 193,38 JPY, nach 173,41 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat Kikusui Electronics im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,69 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 13,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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