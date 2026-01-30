Kikusui Electronics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kikusui Electronics hat sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 65,27 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kikusui Electronics 48,23 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,82 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kikusui Electronics einen Umsatz von 3,41 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at