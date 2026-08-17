Kilburn Engineering: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kilburn Engineering äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 2,39 INR. Im letzten Jahr hatte Kilburn Engineering einen Gewinn von 4,44 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 1,17 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kilburn Engineering 1,29 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at