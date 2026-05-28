28.05.2026 06:31:29

Kilburn Engineering stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kilburn Engineering äußerte sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 4,91 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kilburn Engineering 4,56 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Kilburn Engineering im vergangenen Quartal 1,89 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kilburn Engineering 1,27 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 19,02 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Kilburn Engineering ein Gewinn pro Aktie von 13,94 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Kilburn Engineering in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 48,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,29 Milliarden INR im Vergleich zu 4,24 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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