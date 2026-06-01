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01.06.2026 06:31:29
Kilburn Office Automation: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Kilburn Office Automation hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5,42 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kilburn Office Automation -0,360 INR je Aktie generiert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 5,810 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,370 INR je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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