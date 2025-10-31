Kiler Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kiler Gayrimenkul Yatirim Ortakligi gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,24 TRY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 TRY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 66,15 Prozent auf 76,6 Millionen TRY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 226,4 Millionen TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at