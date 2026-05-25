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25.05.2026 06:31:29
Kiler Gayrimenkul Yatirim Ortakligi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kiler Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat am 22.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,38 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,200 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 389,8 Millionen TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 412,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,0 Millionen TRY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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