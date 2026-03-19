Kiler Gayrimenkul Yatirim Ortakligi stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kiler Gayrimenkul Yatirim Ortakligi lud am 18.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,05 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kiler Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 0,540 TRY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 91,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 490,0 Millionen TRY. Im Vorjahreszeitraum waren 6,02 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,470 TRY beziffert. Im Vorjahr hatte Kiler Gayrimenkul Yatirim Ortakligi ein Ergebnis je Aktie von 0,610 TRY vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 90,93 Prozent auf 844,01 Millionen TRY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,31 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at