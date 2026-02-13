Kilitch Drugs (India) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kilitch Drugs (India) äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,50 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,63 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 538,1 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 4,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kilitch Drugs (India) 561,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at