Kilitch Drugs (India): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kilitch Drugs (India) hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,48 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Kilitch Drugs (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 502,2 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 489,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at