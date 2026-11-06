Killam Properties: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Killam Properties gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 CAD gegenüber 0,340 CAD im Vorjahresquartal.

Killam Properties hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 100,3 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at