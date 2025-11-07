Killam Properties hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Killam Properties hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 CAD, nach 0,510 CAD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 98,2 Millionen CAD gegenüber 93,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at