Killam Properties präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Killam Properties lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,820 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 97,1 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 93,5 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at