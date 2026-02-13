|
13.02.2026 06:31:29
Killam Properties: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Killam Properties veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,21 CAD. Im Vorjahresquartal hatten 3,04 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 96,5 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 91,7 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,240 CAD beziffert, während im Vorjahr 5,43 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahr hat Killam Properties im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 383,11 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 363,36 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.