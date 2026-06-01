Kilpest India: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kilpest India veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,44 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,38 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 354,3 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 225,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 69,94 INR. Im letzten Jahr hatte Kilpest India einen Gewinn von 55,66 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 1,42 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 964,69 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at