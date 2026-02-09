Kilpest India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kilpest India hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 26,19 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 15,75 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 98,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 503,5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 253,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at