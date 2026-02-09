|
Kilpest India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Kilpest India hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 26,19 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 15,75 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 98,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 503,5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 253,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
