Kilroy Realty: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kilroy Realty hat am 27.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,04 Prozent auf 272,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Kilroy Realty 289,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at