Kilroy Realty Aktie
WKN: 905164 / ISIN: US49427F1084
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22.10.2026 22:14:42
Kilroy Realty Corporation Profit Retreats In Q3
(RTTNews) - Kilroy Realty Corporation (KRC) revealed earnings for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $15.506 million, or $0.13 per share. This compares with $156.220 million, or $1.31 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.9% to $271.604 million from $279.744 million last year.
Kilroy Realty Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $15.506 Mln. vs. $156.220 Mln. last year. -EPS: $0.13 vs. $1.31 last year. -Revenue: $271.604 Mln vs. $279.744 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.23 To $ 0.27
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