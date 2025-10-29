Kilroy Realty präsentierte Quartalsergebnisse

Kilroy Realty hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kilroy Realty 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,52 Prozent zurück. Hier wurden 279,7 Millionen USD gegenüber 289,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at