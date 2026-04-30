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30.04.2026 06:31:29
Kilroy Realty zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kilroy Realty hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 270,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 270,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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